عبده يحيى : منافسة غزل المحلة على لقب الدوري حق مشروع

أعرب عبده يحيى، لاعب نادي غزل المحلة، عن سعادته الغامرة بتأهل فريقه للنسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وقال عبده يحيى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »،: " سعيد جدا بالانجاز الذي حققناه، والجمهور المحلاوي يستحق أفضل من ذلك".

وتابع :" كان موسما شاقا ولكننا توجناه بالصعود للمحتاز، وأصعب لحظة عايشتها في مشوار الصعود عندما تأخرنا بهدف أمام لافيينا في الإسبوع قبل الأخير ".

وأضاف عبده يحيى :" منافسة غزل المحلة على لقب الدوري الممتاز، حق مشروع لنا، وعبد العظيم الشورى مثلي الأعلى في كرة القدم".

https://www.youtube.com/watch?v=I187WsS0wqA