نشرة المرأة والصحة.. كيف توقف الإسهال؟ وفستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يعد الإسهال من المشكلات الشائعة بين الأطفال والكبار خاصة أنه من الأعراض الجانبية لمجموعة متنوعة من الأمراض مثل النزلات المعوية والقولون.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وذلك خلال المؤتمر الخاص لمسلسل النسيان.

حرصت المذيعة لينة الطهطاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة خلال الاحتفال بزفافها على البلوجر محمد فرج.

دخلت محامية تبلغ من العمر 60 عامًا التاريخ بتتويجها ملكة جمال الكون في بوينس آيرس.

تحدت المحامية والصحفية أليخاندرا رودريغيز الصور النمطية وأثلجت القلوب في كل مكان عندما توجت فائزة بمسابقة ملكة جمال بوينس آيرس، إنها أول امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا في تاريخ مسابقة ملكة الجمال تفوز باللقب، مما يمثل خروجًا عن المعايير العمرية التي عادة ما تضع الشباب على قاعدة التمثال.