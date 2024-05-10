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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة.. كيف توقف الإسهال؟ وفستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة

لينة الطهطاوي
لينة الطهطاوي

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يصيب الأطفال والكبار .. كيف توقف الإسهال.. طرق بسيطة

يعد الإسهال من المشكلات الشائعة بين الأطفال والكبار خاصة أنه من الأعراض الجانبية لمجموعة متنوعة من الأمراض مثل النزلات المعوية والقولون.

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وذلك خلال المؤتمر الخاص لمسلسل النسيان.

فستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة على السوشيال ميديا

حرصت المذيعة لينة الطهطاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة خلال الاحتفال بزفافها على البلوجر محمد فرج.

العمر مجرد رقم.. سيدة تثير الجدل بعد فوزها بملكة جمال الكون

دخلت محامية تبلغ من العمر 60 عامًا التاريخ بتتويجها ملكة جمال الكون في بوينس آيرس.

تحدت المحامية والصحفية أليخاندرا رودريغيز الصور النمطية وأثلجت القلوب في كل مكان عندما توجت فائزة بمسابقة ملكة جمال بوينس آيرس، إنها أول امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا في تاريخ مسابقة ملكة الجمال تفوز باللقب، مما يمثل خروجًا عن المعايير العمرية التي عادة ما تضع الشباب على قاعدة التمثال.

 

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