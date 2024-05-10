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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

قبل امتحانات نهاية العام.. متطلبات أساسية للحصول على شهادة التخرج|جهزها من الآن

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عددا من التعليمات للطلاب المقبلين على التخرج لتجنب وجود أي أخطاء قد تؤخر تخرجهم.

وأوضحت كلية الحقوق عبر صفحتها الرسمية أنه يرجى مراجعة شئون الطلبة بالكلية للتدقيق علي مايلي :

1_التزام الطالب بمحو أمية عدد أربعة من أفراد المجتمع 

2_التزام الطالب بعمل معادلة لمن لم يدرس اللغة الفرنسية في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة 
 

3_ التزام الطالب بأداء التربية العسكرية 

4_التزام الطالب بأداء المحكمة التدريبية

5_التزام الطالب بأداء الحاسب الالي 

6_التزام الطالب بدفع المصروفات الدراسية المقررة 

وأشارت كلية الحقوق إلى أنه في حال الطالب لبعض أو لجميع الالتزامات السابقة فإنه يتعين عليه مراجعة شئون الطلاب للتأكد من تسجيل ذلك في ملفه .

وكان قد وقع  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بين الطرفين ، في إطار تطوير وتعزيز تعاونهما الدولي في مجالات البحث العلمي والأكاديمي.

أكد رئيس جامعة عين شمس علي عمق ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية ، مشيرا إلي أن هناك تعاون ممتد مع جامعة الشارقة ،منها اتفاقية تعاون مع كلية الحقوق بالجامعة .

وأعرب عن سعادته بالتوقيع على هذه المذكرة ، حيث تولى جامعة عين شمس اهتمامًا بالغا بدعم الروابط الأكاديمية مع الجامعات لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والبحثي.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة على أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين ، معرباً عن سعادته بتعزيز التبادل العلمي والبحثي مع جامعة عين شمس ذات السمعة العالمية المرموقة.

يذكر أن مذكرة التفاهم تعد بمثابة الإطار المؤسسى للتعاون بين الجانبين وفي تحديد المجالات ذات الإهتمام المشترك لخدمة مصالح الطرفين وكافة شرائح المجتمع ، حيث تم الإتفاق على تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والموظفين ، والتبادل الطلابي على مستويات البكالوريوس والدراسات العليا ، وكذلك التعاون في طرح برامج أكاديمية مشتركة /مزدوجة وبرامج أكاديمية خاصة قصيرة الأجل ، والتعاون في تطوير المناهج والتعليم والتعلم وبرامج التعلم الإلكتروني ،والإشراف المشترك لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.

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