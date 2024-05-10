رسالة قوية من هاني العتال للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

حرص هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، على توجيه رسالة دعم إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل مواجهتي نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية 2024.

وكتب هاني العتال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: الزمالك في كل الأوقات تاريخ وبطولات،واعتلاء منصات التتويج المكانة التي يستحقها.



وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك السابق: "جميع عشاق القلعة البيضاء، يتطلعون إلى استعادة الأمجاد الافريقية بالتتويج بالكونفدرالية، وسط اهتمام ودعوات صادقة بأن تكون مواجهة الذهاب يوم الأحد، بالمغرب الخطوة الأولي التي تقرب الفريق من الفوز بالكأس في لقاء العودة باستاد القاهرة".



وتابع: "ثقتنا كبيرة في فريق الكرة، رجال الزمالك، الذين يبدعون ويتألقون في الشدائد، متسلحين بعزيمة حديدية وبروح الفانلة البيضاء.. معا خلف الفريق يجمعنا شعار وهدف واحد" الكونفدرالية يا زمالك".