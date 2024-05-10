نهائي الكونفدرالية|خالد الغندور يثير غضب جماهير الزمالك

انتقد خالد الغندور نجم الزمالك السابق البيان الصادر من مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد حكام تقنية الفيديو في مباراة نهضة بركان المغربي.

وقال خالد الغندور فى تصريحات تلفزيونية: "أتحفظ على بيان مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن الاعتراض على حكام الفيديو بالكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "البيان الصادر من إدارة نادي الزمالك قد يكون له أثر سلبي على الفريق أمام نهضة بركان المغربي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب بركان البلدي.