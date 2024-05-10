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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ قوام رشيق | دارين حداد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، جمهورها باحدث صورة لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، نالت اعجاب معجبيها.

وتألقت دارين فى الصورة عبر صفحتها الشخصية على "انستجرام" وظهرت بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار، مرتدية جمبسوت ليجن شورت باللون الأسود مما جذبت انظار محبيها .

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٩_٠٢٠٦٥٧

وكان آخر أعمال دراين حداد السينمائية فيلم جروب الماميز من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو صلاح وﺗﺄﻟﻴﻒ إيهاب بليبل، غادة عبدالعال، وطاقم عمل روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمود حافظ، محمد ثروت، حازم إيهاب.

وكانت آخر أعمال دارين حداد الدرامية، مسلسل "الضاحك الباكي"، ويتناول سيرة واحد من أهم صناع الفن المصرى والعربى وهو الفنان نجيب الريحانى، حيث تجسد دارين شخصية "فيكتورين" الحب الأخير وآخر زوجات الراحل نجيب الريحانى والتى تزوجها بعد قصة حب وعاش معها أياماً سعيدة حتى وفاته.

مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت دارين في بطولة مسلسل "اتزان" بطولة ركين سعد، صدقي صخر  نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، وتأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.

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