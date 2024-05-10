خالد الإخميمي: جمهور غزل المحلة سبب عودتنا للممتاز

أظهر خالد الإخميمي ، لاعب نادي غزل المحلة، سعادته البالغة بصعود فريقه للنسخة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز على بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وقال خالد الإخميمي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »،: " سعيد جدا بعودتنا للممتاز من جديد، وإدارة غزل المحلة كانت تدعمنا معنوياً ومادياً طوال الموسم ".

وأردف: "جمهور غزل المحلة كان السبب الرئيسي والدافع الأكبر لإنجاز العودة إلى الدوري الممتاز ، وعشق نادي غزل المحلة يتوارثه الأجيال".

و أضاف خالد الإخميمي :" غزل المحلة لديها مشروع يحافظ على الفريق من الهبوط ويضعه بين الكبار".