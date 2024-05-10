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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق: محمد صبحي سافر إلى اليونان للاتفاق مع ناديه الجديد

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق لكرة القدم بالنادي الزمالك سافر إلى اليونان أثناء وجود بعثة فريق الكرة في غانا لمواجهة فريق دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" محمد صبحي توجه إلى اليونان بصحبة وكيل أعماله من أجل البحث عن عرض للاحتراف في الدوري هناك بعد تأكد رحيله عن نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري".


وتابع :"حارس الزمالك يعلم بصعوبة موقفه داخل فريق الزمالك في ظل وجود البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وعدم تجديد عقده حتى الأن ".

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