أحمد الميرغني: الزمالك قادر على تحقيق الكونفدرالية وجوميز طور أداء الفريق للأفضل

أكد أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ساهم في تطوير الفريق للأفضل منذ التعاقد معه في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد الميرغني نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن فريق الزمالك قادر على التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي في مباراتي نهائي البطولة".



وتابع :"أداء الزمالك سيتطور مع البرتغالي جوزيه جوميز بشرط ثابت التشكيل في المباريات المقبلة ".