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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق سليمان: المقاولون تعرض للظلم التحكيمي في مباراة زد

صدى البلد

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب أن فريقه يعاني من سوء توفيق هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز خاصة في مباراة نادي زد.


وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فريق المقاولون العرب تعرض لظلم تحكيمي في مباراة زد في الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز وتكرر نفس الأمر في مباراة سموحة".


وأضاف:" المقاولون العرب يعاني أيضاً من كثرة الإصابات هذا الموسم وأتمنى أن نستعيد المصابين قبل نهاية الموسم الجاري ".

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