خالد الغندور: اعتراض الزمالك على حكام الفيديو بالكونفدرالية ليس في وقته

أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق أن البيان الصادر من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ضد حكام الفيديو في مباراة نهضة بركان المغربي ليس في وقته على الإطلاق.

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أتحفظ على بيان مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن الاعتراض على حكام الفيديو بالكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي في مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية ".

وأضاف:" البيان الصادر من إدارة نادي الزمالك قد يكون له أثر سلبي على الفريق أمام نهضة بركان المغربي ".