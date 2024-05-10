مجدي طلبة: الزمالك لديه القدرة على تخطي نهضة بركان

أكد مجدي طلبة نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لديه القدرة على تخطي عقبة نهضة بركان المغربي في لقاء الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مجدي طلبة نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن فريق الزمالك قادر على تخطي نهضة بركان المغربي في لقاء الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في القاهرة".



وتابع:"حظوظ فريق الزمالك قوية في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي ".