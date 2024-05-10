رضا عبد العال: أتمنى مشاركة محمد شحاتة وزياد كمال أمام نهضة بركان

طالب رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بضرورة مشاركة الثنائي محمد شحاتة وزياد كمال منذ البداية في مباراة نهضة بركان المغربي.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة تن مع الإعلامي إسلام صادق :"أتمنى مشاركة محمد شحاتة وزياد كمال أمام نهضة بركان لأنهما يمثلان قوة فنية لفريق الزمالك في المباريات ولا من الاعتماد عليهما من جانب البرتغالي جوزيه جوميز ".

وتابع:عبد العال: "أؤيد قرار إدارة الزمالك بالاعتراض على حكام الفيديو بالكونفدرالية"