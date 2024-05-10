حدث ليلا | الحكومة تُعلن عن خطوات جديدة لخفض أسعار السلع.. شكري لـ بلينكن: نجدد التحذير من العمليات الإسرائيلية في رفح .. هجوم على مركز للشرطة في باريس

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كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، وأشارت إلى أنه من المتوقع

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

-اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الحالي لانتخابات الرئاسة المقبلة، الخميس، الرئيس الحالي جو بايدن بالتخلي عن إسرائيل.

استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، وأكد متابعة..

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمين صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها لاتهامهم بالاستيلاء علي ملايين الجنيهات المملوكة للعاملين

أيدت محكمة جنح المطرية الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي الذي سعي للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023 تفاصيل القضية والحكم صوت وأصدرت جنح المطرية في فبراير الماضي حكمًا غيابيًّا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تقرير مراقب الأهلي وبيراميدز، في واقعة حسين الشحات ضد محمد الشيبي، والتي أصبحت قضية منظورة في المحاكم حاليا. وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة سارة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري. وقال "عبد الجواد" فى تصريحات تلفزيونية "ياسر إبراهيم مدافع النادي من المقرر أن يظهر في قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة بعد فترة غياب طويلة"

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة سارة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري. وقال "عبد الجواد" فى تصريحات تلفزيونية "ياسر إبراهيم مدافع النادي

قال الفنان عمرو يوسف عن حبه لممارسة الرياضة ، لافتا الي أنه لعب كل انواع الرياضة منها البوكس و الكاراتيه

قال الكاتب الصحفى وجدي زين الدين أن السياسة الخارجية المصرية هي من بصرت العالم كله بالجرائم التي تحدث تجاه الفلسطينين.

قال خالد فاروق، شقيق الراحل العامري فاروق، إن العامري كان شخصية استثنائية من صغر سنه وكان منضبط في الحياة وحد ربنا خاصه باخلقيات عالية جدا ورغم انه كان يعمل فترات كبيرة ورجل جاد جدا في الحياة في القوانين و الوائح واشياء من هذا القبيل الا انه كان قلبه يتسع الجميع كان عايش في رجل الناس

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك بعض المؤسسات في أمريكا من الممكن أن تتحدث بشكل سلبي على مصر، ما عدا الجيش الأمريكي والبنتاجون، معقبا: قايسين مصر في تدريبات مشتركة في النجم الساطع، الكل يعرف من هو، فلا تجد كلمة سلبية من البنتاجون

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شعار اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة في دورته الثالثة والثلاثين، والمزمع أن تستضيفه مملكة البحرين الخميس المقبل.

أصيب اثنان من رجال الشرطة الفرنسية بجراح خطيرة، فجر اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار عليهما من مسلح داخل مركز للشرطة في العاصمة باريس، وفق فرانس برس .