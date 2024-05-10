عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | الحكومة تُعلن عن خطوات جديدة لخفض أسعار السلع.. شكري لـ بلينكن: نجدد التحذير من العمليات الإسرائيلية في رفح .. هجوم على مركز للشرطة في باريس

نشرة صدى البلد
نشرة صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث.

 

تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، وأشارت إلى أنه من المتوقع

شكري لـ بلينكن: نجدد التحذير من مخاطر العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب يتهم بايدن بالتخلي عن إسرائيل والانحياز إلى حماس

-اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الحالي لانتخابات الرئاسة المقبلة، الخميس، الرئيس الحالي جو بايدن بالتخلي عن إسرائيل.

الحكومة تُعلن عن خطوات جديدة لخفض أسعار السلع

استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2024، وأكد متابعة..

إحالة أكبر قضية فساد واستيلاء على أموال العاملين بالوطنية القابضة للاستثمار (خاص)

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمين صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها لاتهامهم بالاستيلاء علي ملايين الجنيهات المملوكة للعاملين

تفاصيل تأييد حبس مدير حملة أحمد طنطاوي

أيدت محكمة جنح المطرية الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي الذي سعي للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023 تفاصيل القضية والحكم صوت وأصدرت جنح المطرية في فبراير الماضي حكمًا غيابيًّا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ

مفاجأة مدوية في تقرير مراقب المباراة بشأن واقعة الشحات والشيبي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تقرير مراقب الأهلي وبيراميدز، في واقعة حسين الشحات ضد محمد الشيبي، والتي أصبحت قضية منظورة في المحاكم حاليا. وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة سارة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري. وقال "عبد الجواد" فى تصريحات تلفزيونية "ياسر إبراهيم مدافع النادي من المقرر أن يظهر في قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة بعد فترة غياب طويلة"

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة سارة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة في الدوري. وقال "عبد الجواد" فى تصريحات تلفزيونية "ياسر إبراهيم مدافع النادي

مخرج "شقو": عمرو يوسف كان عنده خلفية عن "البوكس" وده ساعدني| فيديو

قال الفنان عمرو يوسف عن حبه لممارسة الرياضة ، لافتا الي أنه لعب كل انواع الرياضة منها البوكس و الكاراتيه

وجدى زين: مصر كشفت للعالم جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفى وجدي زين الدين أن السياسة الخارجية المصرية هي من بصرت العالم كله بالجرائم التي تحدث تجاه الفلسطينين.

‎شقيق الراحل العامري فاروق: كان عايش في رجل الناس زي ما بيقولو

قال خالد فاروق، شقيق الراحل العامري فاروق، إن العامري كان شخصية استثنائية من صغر سنه وكان منضبط في الحياة وحد ربنا خاصه باخلقيات عالية جدا ورغم انه كان يعمل فترات كبيرة ورجل جاد جدا في الحياة في القوانين و الوائح واشياء من هذا القبيل الا انه كان قلبه يتسع الجميع كان عايش في رجل الناس

 

اللواء الحلبى: الجيش الأمريكى والبنتاجون لا يمكن أن يتحدثا عن مصر سلبيا لهذا السبب

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك بعض المؤسسات في أمريكا من الممكن أن تتحدث بشكل سلبي على مصر، ما عدا الجيش الأمريكي والبنتاجون، معقبا: قايسين مصر في تدريبات مشتركة في النجم الساطع، الكل يعرف من هو، فلا تجد كلمة سلبية من البنتاجون

 

التاج الملكي وشعار الجامعة العرربية .. تدشين شعار “قمّة البحرين”

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شعار اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة في دورته الثالثة والثلاثين، والمزمع أن تستضيفه مملكة البحرين الخميس المقبل.

 

إصابة رجليْ أمن جرّاء هجوم على مركز للشرطة في باريس

أصيب اثنان من رجال الشرطة الفرنسية بجراح خطيرة، فجر اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار عليهما من مسلح داخل مركز للشرطة في العاصمة باريس، وفق فرانس برس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بزيادة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

مفاجأة مدوية في تقرير مراقب المباراة بشأن واقعة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

منشآت مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء .. تعرف عليها

الأمن الغذائي على رأس الأولويات.. توجيهات رئاسية بتوسيع الرقعة الزراعية

مجلس الوزراء يوضح خطوات إصدار الرخصة الذهبية .. إنفوجراف

سر غياب الدليل في الآثار على وجود سيدنا موسى بمصر.. تفسير زاهي حواس

توضيح مهم من الحكومة عن إعلان تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

نقيب الصحفيين: إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل تطوير جزيرة الوراق وكواليس تعديل جدول أحمال الكهرباء

دعم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي في الموازنة الجديدة.. 7 مليارات جنيه لخدمة المواطنين

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 مايو 2024

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون .. تعرف عليها

الإرهاق وقصر التنفس وشحوب الجلد .. أبرز أعراض الثلاسيميا

75 جنيها.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

تعرفي على الأعراض الشائعة لسرطان المبيض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

رئيس لجنة سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن طهي الطعام في الأواني الألومنيوم

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-