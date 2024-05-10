"الأهرام": أمام ما يجري في غزة تشتد الحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق الأمني بين مصر والأردن

أكدت صحيفة "الأهرام" أنه أمام ما يجرى في قطاع غزة من تدمير وإبادة جماعية وانتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، تشتد الحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق الأمني، بين مصر والأردن.



وأشارت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة، اليوم الجمعة، تحت عنوان "مصر والأردن والموقف المشترك"، إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر أمس لرئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، حيث تناول اللقاء ما يجرى في قطاع غزة، وسبل وقف النار لإنهاء معاناة أشقائنا الفلسطينيين، وبحث جهود دخول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى القطاع.



وأشارت إلى أن الذين تابعوا تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني، خلال ترأسهما اجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين في القاهرة، لاحظوا تشديد المسئولين الكبيرين على أن هناك تطابقا تاما في الموقف من الاعتداءات الإسرائيلية وحرب الإبادة، التي يشنها جيش الاحتلال.



وأوضحت الصحيفة أن هذا الموقف يتمثل في ثوابت ثلاثة، أولها، أنه لا حل إلا بالعودة إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، والثاني، ضرورة الإنهاء الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وفى كل أراضى القطاع، والثالث، إدخال المساعدات فورا، حيث لم يعد الضمير الإنساني يتحمل رؤية هذه الهمجية، ومشاهد القتل والتجويع، وتساءلت الصحيفة هل ينصت العالم إلى رسالة مصر والأردن، أم سيظل مكتفيا بالفرجة والتنديد على استحياء؟.