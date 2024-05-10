عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": أمام ما يجري في غزة تشتد الحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق الأمني بين مصر والأردن

صدى البلد

أكدت صحيفة "الأهرام" أنه أمام ما يجرى في قطاع غزة من تدمير وإبادة جماعية وانتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، تشتد الحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق الأمني، بين مصر والأردن.


وأشارت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة، اليوم الجمعة، تحت عنوان "مصر والأردن والموقف المشترك"، إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر أمس لرئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، حيث تناول اللقاء ما يجرى في قطاع غزة، وسبل وقف النار لإنهاء معاناة أشقائنا الفلسطينيين، وبحث جهود دخول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل إلى القطاع.


وأشارت إلى أن الذين تابعوا تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني، خلال ترأسهما اجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين في القاهرة، لاحظوا تشديد المسئولين الكبيرين على أن هناك تطابقا تاما في الموقف من الاعتداءات الإسرائيلية وحرب الإبادة، التي يشنها جيش الاحتلال.


وأوضحت الصحيفة أن هذا الموقف يتمثل في ثوابت ثلاثة، أولها، أنه لا حل إلا بالعودة إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، والثاني، ضرورة الإنهاء الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وفى كل أراضى القطاع، والثالث، إدخال المساعدات فورا، حيث لم يعد الضمير الإنساني يتحمل رؤية هذه الهمجية، ومشاهد القتل والتجويع، وتساءلت الصحيفة هل ينصت العالم إلى رسالة مصر والأردن، أم سيظل مكتفيا بالفرجة والتنديد على استحياء؟.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بزيادة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

مفاجأة مدوية في تقرير مراقب المباراة بشأن واقعة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 مايو 2024

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون .. تعرف عليها

الإرهاق وقصر التنفس وشحوب الجلد .. أبرز أعراض الثلاسيميا

75 جنيها.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

تعرفي على الأعراض الشائعة لسرطان المبيض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

رئيس لجنة سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن طهي الطعام في الأواني الألومنيوم

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-