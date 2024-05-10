تحذير الرئيس السيسي من عواقب اجتياح "رفح الفلسطينية" يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدر تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، من عواقب عمليات إسرائيل العسكرية في "رفح الفلسطينية"، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم/الجمعة/.



فتحت عنوان "الرئيس يحذر من عواقب عمليات إسرائيل العسكرية في "رفع الفلسطينية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تمثل عائقاً خطيراً أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي أمس من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



وصرح المستشار د. أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تضمن استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الهدنة في القطاع، وما تتطلبه الظروف الراهنة من تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية، سعياً لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنباً لتوسيع دائرة الصراع فضلاً عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع بشكل مستدا. ام وبلا عوائق، لاسيما مع انهيار المنظومة الإنسانية وتعرض أهالي القطاع لمخاطر المجاعة والأوبئة، الأمر الذي يتطلب ضرورة استمرار الدعم الكامل لعمل وكالة «الأونروا» التي تقوم بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني.



كما شهد الاتصال التشديد على ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقاً القرارات الشرعية الدولية، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع، وإرساء للاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة.



وفي نفس السياق، وتحت عنوان "السيسي للخصاونة وجوتيريش: ضرورة تضافر الجهود لإنجاح مساعي الوساطة ووقف النار في غزة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصر والأردن أكدا الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، التى تحرم أهالي غزة من شريان الحياة الرئيسى، وتعطل المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



ونقلت الصحيفة عن المستشار د. أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن اللقاء تناول الأوضاع فى غزة، التي تمر بمرحلة غاية في الدقة، فى ضوء الجهود المضنية للتوصل إلى هدنة شاملة فى القطاع وفى هذا الصدد، تم تأكيد أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولىي الاضطلاع بمسئولياته للتوصل لوقف فورى ومستديم لإطلاق النار، مع المضى قدما بجدية وفاعلية فى إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وفي شأن مختلف وتحت عنوان "17 ألف مواطن في أول 3 أيام تصالح على مخالفات البناء"، ذكرت صحيفة/الجمهورية/، بلغ عدد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء حتى مساء أمس الخميس 17 ألف مواطن. في كافة المحافظات حيث توافد المواطنون على المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وسط إقبال كبير من المواطنين بعد التيسيرات الكبيرة التي قدمها القانون لإنهاء مشكلات مخالفات البناء والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.



وأشارت الصحيفة إلى أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تحت رئاسة الوزير اللواء هشام آمنة رصدت انتظام العمل في مراكز تلقى الطلبات بالمحافظات.



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "عبدالغفار: العلاج على نفقة الدولة يتكلف 14 مليار جنيه سنويا/"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أكد أن 63 مليون مواطن تقريبا مؤمن عليهم فى هيئة التأمين الصحى، كما أن المواطنين غير المؤمن عليهم يتم علاجهم على نفقة الدولة، ويكلف العلاج على نفقة الدولة اكثر من 14 مليار جنيه سنويا، نتيجة زيادة الطلب على القرارات من قبل المواطنين، والمبادرات الرئاسية، وهى تقريبا 14 مبادرة أبرزها مشروع 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس "سى".

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان - والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالى 2024 /2025.