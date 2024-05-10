الحاجة «سعاد» تمحو أميتها في الـ76.. شاهد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، نموذجاً للاصرار على طلب العلم، وتُدعى الحاجة سعاد التي حصلت على شهادة محو الأمية في سن الـ 76، ولم يعيقها أبداً عمرها لتثبت أنَّ العمر «ما هو إلا مجرد رقم».



ووفقاً للبرنامج، فإنَّ الحاجه سعاد نجحت في محو أميتها بفضل انضمامها لمبادرة «لا أمية مع تكافل» التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، وإصرارها على التعلم، لتقول خلال مداخلة هاتفية لـ «صباح الخير يا مصر»: «قررت اقرأ وأكتب وأخدت الشهادة بعدما كنت لا أعرف شيء، والسبب في إصراري على محو أميتي هو المشكلت والصعاب التي كنت أواجهها».



وتابعت موضحة: «يوماً ما تسببت الأمية في اتجاهي بالخطأ إلى مركز الفشن بدلاً من الذهاب إلى بني سويف أثناء ركوبي المواصلات، لأجلس بعدها على الرصيف أبكي، وبعدها اسرعت للالتحاق بفصول محو الأمية وانتظمت في الحضور 3 مرات أسبوعياً وتعلمت القراءة والكتابة والآن اقرأ القرآن أو أي إعلان أو لافتة، ولم أعد أتوه».

