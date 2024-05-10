إجراءات مهمة لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض.. تعرف عليها

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من الإجراءات الهامة لتقليل الإصابة بسرطان المبيض ، وذلك ضمن المنشورات التوعوية للهيئة .

كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض؟​





١-ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.​

٢-وسائل منع الحمل: بعض وسائل منع الحمل الهرمونية، تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة ٢٠٪ ويجب الرجوع للطبيب لمعرفة الوسيلة المناسبة لكل سيدة.​

٣-تجنب المواد المسرطنة: هناك العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب السرطان، خاصة في حالة وجود عوامل خطر أخرى للإصابة بالسرطان، مثل التاريخ العائلي أو الطفرة الجينية. ​

٤-الحمل والرضاعة الطبيعية: النساء اللاتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية أقل عُرضة للإصابة بسرطان المبيض​

٥ -تجنب التدخين والكحول.​