إجراءات مهمة لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض.. تعرف عليها

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من الإجراءات الهامة لتقليل الإصابة بسرطان المبيض ، وذلك ضمن المنشورات التوعوية للهيئة .
كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض؟
١-ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.
٢-وسائل منع الحمل: بعض وسائل منع الحمل الهرمونية، تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة ٢٠٪ ويجب الرجوع للطبيب لمعرفة الوسيلة المناسبة لكل سيدة.
٣-تجنب المواد المسرطنة: هناك العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب السرطان، خاصة في حالة وجود عوامل خطر أخرى للإصابة بالسرطان، مثل التاريخ العائلي أو الطفرة الجينية.
٤-الحمل والرضاعة الطبيعية: النساء اللاتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية أقل عُرضة للإصابة بسرطان المبيض
٥ -تجنب التدخين والكحول.