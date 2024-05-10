الصحة تكشف طرق العناية بأسنان الطفل منذ الولادة.. تفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان إن الدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن نظافة الفم والأسنان تؤثر على صحة العديد من أجهزة الجسم وعلى رأسها القلب والدماغ.

فقد تتسبب البكتريا المسببة فى تسوس الأسنان والتهابات اللثة فى حدوث أزمات قلبية, سكتة دماغية,ارتفاع ضغط الدم, مرض السكر, الولادة المبكرة,أورام الكلى و البنكرياس والتهابات العيون و المفاصل.

العناية بأسنان طفلك تبدأ قبل الولادة

تبدأ الأسنان بالتشكل في مرحلة مبكرة من الحياة الجنينية، لذلك فإن العناية بأسنان الطفل يجب أن تبدأ منذ بداية الحمل ويكون ذلك من خلال تناول غذاء صحى و متكامل يحتوى على كميات مناسبة من الكالسيوم، البروتينات و الفيتامينات.

هل تعلمى أن البكتريا المسببة لتسوس الأسنان تنتقل الى الأطفال من فم الأم و الأب و الإخوة عن طريق القبلات و تبادل الملاعق أو أى شىء يوضع فى الفم مثل زجاجات الرضاعة , و أن الأم هى مصدر العدوى الأساسى لأنها الأقرب الى الطفل. لذلك تجنبى مشاركة طفلك فى اى شىء يوضع فى الفم.

تسوس أسنان الاطفال الرضع

نوع من التسوس يصيب اسنان الرضع و الأطفال و يبدأ بأصابة الأسنان العلويىة الأمامية ثم يصيب باقى الأسنان و الضروس و ينتج عن الأسلوب الخاطئ للرضاعة و تعرض الأسنان فترات طويلة لسوائل تحتوى على السكر كالحليب و الوجبات السائلة و العسل و العصائر المحلاه.

كيفية الوقاية من تسوس الأسنان الناتج عن الرضاعة: