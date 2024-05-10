عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تكشف طرق العناية بأسنان الطفل منذ الولادة.. تفاصيل

صحة الاسنان
صحة الاسنان

قالت  وزارة الصحة والسكان إن   الدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن نظافة الفم والأسنان تؤثر على صحة العديد من أجهزة الجسم وعلى رأسها القلب والدماغ. 

فقد تتسبب البكتريا المسببة فى تسوس الأسنان والتهابات اللثة فى حدوث أزمات قلبية, سكتة دماغية,ارتفاع ضغط الدم, مرض السكر, الولادة المبكرة,أورام الكلى و البنكرياس والتهابات العيون و المفاصل.

 

العناية بأسنان طفلك تبدأ قبل الولادة  

تبدأ الأسنان بالتشكل في مرحلة مبكرة من الحياة الجنينية، لذلك فإن العناية بأسنان الطفل يجب أن تبدأ منذ بداية الحمل ويكون ذلك من خلال  تناول غذاء صحى و متكامل يحتوى على كميات مناسبة من الكالسيوم، البروتينات و الفيتامينات.

هل  تعلمى أن البكتريا المسببة لتسوس الأسنان تنتقل الى الأطفال من فم الأم و الأب و الإخوة عن طريق القبلات و تبادل الملاعق أو أى شىء يوضع فى الفم مثل زجاجات الرضاعة , و أن الأم هى مصدر العدوى الأساسى لأنها الأقرب الى الطفل.  لذلك تجنبى مشاركة طفلك فى اى شىء يوضع فى الفم. 

 

تسوس أسنان الاطفال الرضع

نوع من التسوس يصيب اسنان الرضع و الأطفال و يبدأ بأصابة الأسنان العلويىة الأمامية ثم يصيب باقى الأسنان و الضروس و ينتج  عن الأسلوب الخاطئ للرضاعة و تعرض الأسنان فترات طويلة لسوائل تحتوى على السكر كالحليب و الوجبات السائلة و العسل و العصائر المحلاه.

 

كيفية الوقاية من تسوس الأسنان الناتج عن الرضاعة:

  • عند ظهور أول سنة لدى الطفل يجب ان تقوم الأم بعد كل رضعة سواء كانت طبيعية أو صناعية بتنظيف الفم و الأسنان بقطعة شاش رطبة أو فرشاة اسنان صغيرة مبللة بالماء.
  • إذا كان من الضروري إعطاء الطفل زجاجة الرضاعة لكي ينام فيفضل ملئ هذه الزجاجة بالماء فقط وليس بالسوائل السكرية أو الحليب.
  • يفضل فطام الطفل من زجاجات الرضاعة عند بلوغه 12 شهرا.
  • ابدئي بعرض طفلك على طبيب الأسنان عند بلوغه من العمر ما بين ستة أشهر وعام واحد حتى فى حالة عدم وجود شكوى من ألم بالأسنان.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

تيك توكر شهيرة تقدم فتيات الليل للأثرياء العرب في الحي الراقي

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بزيادة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

ماتوا حاضنين بعض .. مصرع أب وصغيرته في حريق شقة بمنشأة القناطر

القومي للتغذية يكشف إرشادات للحصول على طعام آمن

باسم سمرة: نفسي أقدم شخصية إسماعيل يس فى عمل فني

سنن صلاة الجمعة.. مركز الأزهر يشرح الأدلة عليها

الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية|تفاصيل

الكمية المسموح بها من ملح الطعام حسب توصيات منظمة الصحة العالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

رئيس لجنة سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن طهي الطعام في الأواني الألومنيوم

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-