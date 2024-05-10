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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القناة الأولى: لا صحة لفتح منفذ كرم أبو سالم ودخول المساعدات

صدى البلد

قال محمود جميل مراسل القناة الأولى من أمام معبر رفح البري، إنّ العدوان الإسرائيلي مازال مستمرا على مدينة رفح الفلسطينية، ومازال الاحتلال الإسرائيلي يشن الغارات الجوية والقصف المستمر على مدينة رفح الفلسطينية، وبعد منتصف الليل كان الضرب شديدا جدا وكان هناك تبادل إطلاق نار كثيف وضربات موجهة وغارات كثيفة على شرق مدينة رفح الفلسطينية. 


وأضاف جميل، في رسالة على الهواء، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن الدور المصري مازال موجودا بقوة في ظل تزايد حدة الصراع على الجانب الآخر من خلال المفاوضات واحتواء التصعيد في رفح الفلسطينية. 


وتابع مراسل القناة الأولى: «الجهود الإنسانية مستمرة فيما يتعلق بمعبر رفح من الجانب المصري، فالمعبر مفتوح على مدار الساعة من الناحية المصرية، إذ يوجد كل العاملين في معبر رفح البري بالإضافة إلى سيارات الإسعاف ووجود المساعدات الإنسانية خارج معبر رفح وفي مدينة العريش، ولكن المساعدات الإنسانية لا تدخل الجانب الفلسطيني بسبب استمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ولا صحة للتصريحات الامريكية أو الإسرائيلية بفتح منفذ كرم أبو سالم ودخول المساعدات». 
 

 

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