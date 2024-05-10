الزراعيين: نستهدف الاستفادة من خبرات النقابة في تطوير القطاع لخدمة الأمن الغذائي

نظمت نقابة المهن الزراعية ونقابة المهن التعليميه بمحافظه الإسماعلية، بحضور الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين والدكتور السيد خليل نقيب الزراعيين بمحافظه الاسماعيليه ومحمد حسن نقيب المعلمين بمحافظه الاسماعيليه مؤتمرا للحوار المجتمعي والتوعوي للترويج للمشروعات الصغيره ومتناهية الصغر في قطاع الزراعه ضمن سلسله من الحوارات المجتمعية والتوعوية بمختلف المحافظات للترويج لتنفيذ هذه المشروعات لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.



وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر، إنه يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين النقابة وجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهية الصغر لتنفيذ بعض المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر في قطاع الزراعه في كافه المحافظات كمرحله أولي في محافظات الاسماعيليه والفيوم والمنوفيه، موضحا إن هذه المشروعات تعمل علي توفير فرص العمل وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي ورفع كفاءة إستخدام الموارد لدي أحد اهم فئات المجتمع الزراعي والتعليمي.



وأضاف «خليفة»، إن أولوية هذه المشروعات ستكون في المحافظات الريفية لخدمة المهندسين الزراعيين والمعلمين وأسرهم والعمل من خلال المشروعات الصغيره للتحول من السياسه الاستهلاكيه للسياسه الانتاجيه، لتغيير ثقافة الخريجين للعمل في القطاع الزراعي وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشيًا مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.



وشدد نقيب الزراعيين علي إن التعاون بين نقابتي الزراعيين والمعلمين وجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهية الصغر يعكس التزام القطاعين التعليمي والزراعي بتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد البشرية في البلاد، موضحا إنه يعد فرصة حقيقية لخريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة لتنمية مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الزراعة، وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية ومشاريع مستدامة.



ولفت «خليفة»، إلي إنه تم الاستماع للحضور والمشاركين واستطلاع رأيهم وطرح بعض المقترحات المفيده لتنفيذ هذه المشروعات حيث أبدوا رغبتهم في التدريب الذي يتم تنفيذه من قبل جهاز تنميه المشروعات خلال الأيام القادمه، ورفع الوعى بالفرص الاستثمارية في مجال العمل الحر وتشجيع الشباب خاصة الخريجين على إقامة أعمالهم الخاصة بعيدا عن الأنماط التقليدية من الوظائف.

وأشار نقيب الزراعيين إلي أن تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يساهم في تطوير قدرات الفئات المستهدفة، وتأهيل المستفيدين منها وتدريبهم ورفع كفاءتهم لتحقيق أعلي إستفادة من خريجي كليات الزراعة والمعاهد والمدارس الزراعية، موضحا أن هذه المشروعات سوف تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنميته، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وفقا لأولويات الدولة المصرية ورؤية الزراعة في مصر، وتوفير فرص عمل للخريجين في مجال الزراعة، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.



ولفت «خليفة»، إلي إن قائمة أهم المشروعات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الأولوية تحقق أعلي عائد من الزراعة للمستفيدين منها مثل مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات الحرف الزراعية والإستفادة من المخلفات الزراعية وتدوريها مثل قش الأرز وسفير القصب ومخلفات القطن لتعزيز الإنتاجية للمحاصيل الرئيسية ومشروعات تجفيف الطماطم والبصل والثوم لتحسين المسائل الحياتية في الريف المصري وقري حياة كريمة.



وأوضح نقيب الزراعيين إن تنفيذ هذه المشروعات يساهم في زيادة عدد المشروعات الزراعية وتطويرها من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتنمية قدرات خريجي كليات الزراعة ومدارس الزراعة وتأهيلهم وتمكينهم من بدء وإدارة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني وسمكي صغيرة وذلك تماشياً مع استراتيجيات الدولة الهادفة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعى.