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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصريين الأحرار: ندعم موقف القيادة السياسية من القضية الفلسطينية

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ الأحزاب السياسية في مصر تدعم موقف الدولة المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا التي تمس الأمن القومي، مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية تنتهج نهجا رائعا في هذا الصدد، ولولا التصدي المصري لانتهت القضية الفلسطينية وجرى تصفية عرق بأكمله. 


وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية كان العنصر الأساسي في الحروب التي دخلتها مصر في العصر الحديث، مشددًا على أن الدولة المصرية بذلت من أجلها أرواح الشهداء والجرحى واقتطعت جزء من أرضها العزيزة ثم استعادتها بعد نصر أكتوبر.


وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «الموقف الحالي أكثر تعقيدا وأكثر تشابكا، ويتكشف يوما عن يوم أن المؤسسات الدولية أصبحت واهنة وضعيفة ولا تتحرك بمكيال او معيار واحد، فالأزمة الاوكرانية لها معيار والقضية الفلسطينية لها معيار آخر». 
 

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