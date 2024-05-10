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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفضل سباحة في أفريقيا: استعد للبطولة القادمة والفوز ينسيني أي تعب

صدى البلد

قالت لُجين عبدالله، الحاصلة على كأس أفضل سباحة في البطولة الإفريقية، إنَّها التحقت بالمنتخب منذ 2017 وبدأت بمنتخب الناشئين لتلتحق في 2021 بمنتخب الكبار، مضية: «أبلغ من العمر 19 عاماً وأسبح مسافات طويلة سباحة حرة، وفزت في بطولة 200 متر حرة و400 متر و800 متر و1500 ولأول مرة أحصل على لقب أفضل سباحة في أفريقيا».


لُجين عبدالله: هذه البطولة لن تكون الأخيرة


وتابعت «عبد الله»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»: «أتمنى تحقيق مزيد من البطولات والنجاحات خلال الدورات المقبلة وهذا الفوز لن يكون الأخير، والبطولة الأفريقية نستعد لها في المنتخب على مدار العام كأكبر وأهم بطولة وتحتاج لمجهود كبير في الاستعداد والتجهيز قبلها بفترة لا تقل عن 6 أشهر».


 
وأشارت إلى أنَّ السباحة رياضة رقمية والهدف ليس الفوز فقط إنما تحقيق أرقام قياسية، ما يتطلب الاستعداد بتمارين اللياقة البدنية ونظام غذائي صحي وكذلك لايف ستايل معين، «حتى الدراسة الجامعية تتأثر بذلك المجهود ولكن الفوز بالبطولة ينسيني أي تعب».
 

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