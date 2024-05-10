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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنشاد وابتهال وتواشيح.. المنشد محمود عبد التواب يوضح الفرق

صدى البلد

قال المنشد محمود عبد التواب، إن الفرق بين الإنشاد والابتهال أن الإنشاد يكون له قواعد وإيقاع معين ولحن معين، لكن الابتهال يكون إرتجال ويكون غير مرتبط بقواعد في الإيقاع أو في اللحن.


وأضاف عبد التواب، خلال برنامج "يوم سعيد" المذاع علي قناة "المحور"، أن "الارتجال ماشي على مقام موسيقي معين ماشي على تون هو بيقول منه ممكن يقول جوابات ممكن يقول قرارات، لاكن الانشاد له نظم معين و له جملة لحنية معينة ثابتة و له إيقاع معين ماشي عليه".


وسألت مذيعة البرنامج، "انتو في فرقة الاحباب للإنشاد الديني والموسيقى العربية انتو بتغنو حاجة تانية غير الانشاد والابتهالات ولا انتو ملتزمين بفكرة ان انتو تقدمو النوع ده".  

وأوضح أنهم يحاولون مواكبة الحدث ويقولون أنشاد في جميع المناسبات و أشياء وطنية و أشياء أجتماعية ومناسبات مثل يوم الأم ويوم اليتيم، مضيفا نحاول مواكبة الحدث.


 

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