عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تكشف عن حقيقة انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء

صدى البلد

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.

 وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات.
كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام ٢٠١٧، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها.


وناشد المركز وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
 
 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

فتاة تفضح خطيبها: اغتصـ.بني تحت تهديد السلاح وقرار عاجل من النيابة

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

قضية الشيبي تقترب من النهاية| قرار عاجل من المحكمة ضد حسين الشحات.. تفاصيل الجلسة

ترشيحاتنا

صفقة بـ 1.6 مليون جنيه.. سقوط عصابة الأقراص المخدرة بمطروح

أحمد عمر هاشم: عار على الإنسانية أن تقف عاجزة أمام ما يحدث في فلسطين

مصدر رفيع المستوى: الجهود المصرية حققت تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة

الصحة: ميكنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية

وزير النقل: محطة قطارات صعيد مصر ستقدم أعلى مستويات الخدمة للجمهور

قرار عاجل من الأونروا بعد اعتداءات المستعمرين على مقرها بالقدس المحتلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

فستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-