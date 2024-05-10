عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان سبل تفعيل الإطار المؤسسى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

صدى البلد

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات التنسيق في تنفيذ الإطار المؤسسى لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما بين الوزارات والجهات المعنية، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والموانئ بوزارة البيئة والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للدعم المؤسسى وعددا من قيادات الوزارتين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية تفعيل الإطار المؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث  أنه بموجب قانون البيئة فإن جهاز شئون البيئة هو المؤسسة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك  نظرا لاختلاف طبيعة المناطق الساحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى الانتهاء من تحديث تلك الاستراتيجية تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، إضافة إلى إنشاء الإطار المؤسسي والذي يتم التنسيق والتوافق حوله لتنفيذ تلك الاستراتيجية والمهام الموكلة لكل جهة، مؤكدة على العمل على تفعيل ما أوكله القانون لوزارة البيئة، وضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل ما طرأ من آثار التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ والمناطق الساحلية، ووجود توجهات نحو الاستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري والمقدم كدعم ومنحه من صندوق المناخ الأخضر بحوالي 34 مليون دولار، يشمل على مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث يعمل المشروع على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث التنسيق حول تشكيل اللجان بالإطار الهيكلي والمؤسسي، حيث من المقترح أن تكون هناك لجنة وطنية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء  وعضوية عدد من الوزرات المعنية، إضافة إلى لجنة الدعم الفنى والمعلومات، واللجان المحلية والتي بدأ المحافظين تفعيل وصدور قرارات بها ب ٨ محافظات ساحلية على أرض الواقع.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن البحث عن أنسب السبل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مستقبليا، والمجالات الأنسب اقتصاديا واجتماعيا لها، يتطلب ان تجتمع كافة الأطراف، وان نضع في الاعتبار تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية دعما للاستثمار، والحفاظ على نوعية حياة المجتمعات المحلية.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة متطلبات بناء إطار مؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فيما يخص القوانين المنظمة، وتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات الفاعلة في المنظومة، ومصادر التمويل المطلوبة، حيث أشار وزير التنمية المحلية  إلى الدور الذي ستلعبه اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، حيث صدر قرارات بتشكيل لجان في ٨ محافظات ساحلية.

كما أكد وزير التنمية المحلية علي تقديم الوزارة والمحافظات لكل الدعم اللازم والمطلوب في تنفيد منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يحقق رؤية وخطط الدولة في هذا الملف المهم خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.

2c8ec755-7d67-469f-b06e-faaa214cc654
2c8ec755-7d67-469f-b06e-faaa214cc654
b60c469d-a99e-40c7-bdf8-418e8de37939
b60c469d-a99e-40c7-bdf8-418e8de37939

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

فتاة تفضح خطيبها: اغتصـ.بني تحت تهديد السلاح وقرار عاجل من النيابة

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

قضية الشيبي تقترب من النهاية| قرار عاجل من المحكمة ضد حسين الشحات.. تفاصيل الجلسة

ترشيحاتنا

لماذا تأخر احتفال النقابة بيوم الطبيب المصري شهرين؟.. أبو بكر القاضي يجيب

انفجار كابل كهرباء.. حريق يلتهم محل فى 6 أكتوبر

حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. وكفارة تاركها 3 جمعات متتالية

صفقة بـ 1.6 مليون جنيه.. سقوط عصابة الأقراص المخدرة بمطروح

أحمد عمر هاشم: عار على الإنسانية أن تقف عاجزة أمام ما يحدث في فلسطين

مصدر رفيع المستوى: الجهود المصرية حققت تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 32| إطلالات أثارت الجدل لـ بسمة بوسيل

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

فستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-