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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكريم أنوشكا ورياض الخولي ومحمد الغيطي في احتفالية الأفضل| اليوم

صدى البلد

تقيم الجمعية العربية للإعلام والسينما مساء اليوم  حفلها السنوي الثالث حفل جوائز الأفضل عربيا تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين ويرأس الدورة الثالثة المخرج الكبير هاني لاشين.

 

ويشارك في هذه الاحتفالية أكثر من 10 دول عربية منهم المملكة العربية السعودية وليبيا واليمن وتونس والمغرب والأردن والسودان وتكرم الجمعية مجموعة من رموز الفن المصري والعربي تقديرا لمشورهم الفني الكبير منهم من مصر أنوشكا ورياض الخولي ومجدي كامل وأحمد ماهر وياسر على ماهر والسيناريست محمد الغيطي ولقاء سويدان ومحمد التاجي وانتصار. وغيرهم من الفنانين. 

 

وفى مجال السينما تكرم الاحتفالية مدير مهرجان الأقصر للسينما الافريقية عزة الحسيني وفي مجال النقد السينمائي يتم تكريم الناقد الكبير ايمن الحكيم والناقد طارق مرسي وعربيا يتم تكريم باقة من نجوم الفن العربي منهم من ليبيا خدوجة صبري ومن المملكة العربية السعودية المخرج علي الجاسر والإعلامي على فقندش ومن اليمن الشقيق الموسيقار والمطرب الكبير أحمد فتحي ومن المغرب الشقيق الأديبة والإعلامية هند الصنعاني وآخرين.

 

كما تكرم الاحتفالية مجموعة من فناني جيل الشباب منهم حسنى شتا وهدى الأتربى وأحمد عبد الله محمود وعمر عبد العزيز وآخرين، والدورة الثالثة من الاحتفالية تحمل اسم الفنان الكبير يونس شلبى وتقدم الحفل الإعلامية رشا سليمان.

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Screenshot_2024-05-10-14-04-12-67

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