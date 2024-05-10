مقترح لتقنين أوضاع 110 آلاف عامل مصري داخل تنزانيا

التقى المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتيومياني بيتر نيامهوكيا - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال تنزانيا-، وهيري موكويندا - الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال تنزانيا-، وجيمس كالانجى - رئيس النقابة العامة للزراعة والغابات، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام بدولة تنزانيا بمقر الاتحاد بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وجه "مرسال" التحية والتقدير لعمال وشعب تنزانيا بمناسبة احتفالات عيد العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو، مؤكدا الأهمية القصوى التي تحظى بها هذه الزيارة انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية- بالقارة الافريقية الأم التي لطالما عانت من العديد من الصعوبات والأزمات على مدار التاريخ، وتحملت مطامع الآخرين في مواردها الطبيعية ومصادرها المتجددة التي حباها إياها المولى عز وجل.

العمالة المصرية في تنزانيا

أشار "مرسال" إلى أن أحد أهم تلك المصادر الحيوية والمتجددة تأتي المياه على رأس أولوياتها، وأن مصر بالرؤية الثاقبة المستنيرة للرئيس تسعى دائما وأبدا للحفاظ على حقوقها الطبيعية التي وهبها إياها المولى عز وجل بكل الطرق والوسائل السلمية، وأنها لا تقبل الجور على حقوقها الطبيعية المشروعة.

كما أكد أن الوقت الراهن الذي يمر به العالم أجمع من أزمات متفاقمة يتطلب من الحركات النقابية العمالية بمختلف دول العالم المزيد من التضامن والترابط والوحدة فيما بينها من خلال تبادل الخبرات الناجحة في القضايا العمالية ذات الأثر بما يحقق القدر الأكبر من الإفادة للطبقة العمالية الذين يعتبرون وقود العمل والإنتاج والتقدم والازدهار للشعوب كافة.

تقدم بمقترح للقضاء على هجرة العمالة المصرية غير الشرعية بالأراضي التنزانية من خلال تقنين أوضاعهم بالتعاون بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونظيره التنزاني وبرعاية من وزارتي العمل بكل من مصر وتنزانيا، بما يضمن للعمالة المصرية فى تنزانيا والذين يقارب عددهم من 10 آلاف مواطن مصري من العمل في أجواء من الأمن والاستقرار وتوفير بيئة عمل قانونية وسليمة وشرعية لهم، وهو المقترح الذي لاقى استحسانا كبيرا من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال تنزانيا.

كما وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال تنزانيا أسمى آيات التقدير والاعتزاز لعيد مرسال والوفد المرافق له على زيارتهم لدولة تنزانيا وتحملهم مشقة السفر من أجل إقامة علاقات أخوية متميزة وابدية مع الجانب التنزاني الذي يكن كل الحب والاحترام لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وعمالا، وأن هذا الأمر يتجلى في العلاقات الطيبة التي تجمع رئيسى البلدين الموقرين على حد سواء ليس اليوم فحسب وإنما منذ عقود طويلة مضت وهو ما يجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط الوطيدة بين البلدين، مثنيا وبقوة على المقترح الذي تقدم به مرسال لتقنين أوضاع العمالة المصرية في تنزانيا لكونه يحقق مصالح كافة الأطراف ويضمن ضبط أطر العمل لهؤلاء العمال في أجواء قانونية سليمة.

أعلن الجانبان عن تضامنهما وماسندتهما للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة حرب الابادة الجماعية التي يمارسها العدوان الإسرائيلي الغاشم على النساء والأطفال والشيوخ والأبرياء غير مبالٍ بالقرارات والقوانين والمعاهدات الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال.

كما تقدم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال تنزانيا بإهداء المهندس عيد مرسال ميدالية التميز العمالى تقديرا لجهوده المتميزة المبذولة في القطاع العمالي بالقارة الإفريقية بصفته نائبا لرئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية ولكونه أمينا عاما لأقدم وأعرق حركة نقابية عمالية عرفتها القارة الإفريقية وهي الحركة النقابية المصرية الأصيلة، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في كافة أعماله وأنشطته، وللشعب المصري العظيم وعماله الأوفياء كل تقدم وازدهار.