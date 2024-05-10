يخص فريضة الحج.. دولة عربية تحذر مواطنيها من هذا الفعل

أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأوقاف البحرينية تحذيرا شديد اللهجة من الالتحاق بأي «حملة حج» وهمية أو غير مرخصة، أو السفر للحج بشكل فردي دون تصريح لتجنب ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية إثر مخالفة الأنظمة والإجراءات.

ووفق وسائل إعلام بحرينية؛ فقد دعت إدارة الشؤون الدينية بالوزارة الأفراد الراغبين في أداء مناسك الحج إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات سواء الصادرة عن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة أو وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد الوزارة البحرينية علي أن السفر لأداء مناسك الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تصريح حج صادر من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، آملة في تعاون الجميع بالمساهمة في مكافحة مثل هذه السلوكيات غير النظامية.

ونوهت إدارة الشؤون الدينية إلى توفر قائمة أسماء حملات الحج البحرينية المرخصة عبر تطبيق «إسلاميات» والمتوفر في متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية على bahrain.bh/apps.