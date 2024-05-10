التعليم في أسبوع|تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 وتكريم طالب ابتكر طاهي شمسي

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الأحد ٥ مايو - الخميس ٩ مايو ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلي:



إقبال كبير من طلاب الاعدادية والثانوية على مراجعات التعليم المجانية

شهدت المراجعات النهائية التي وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيمها بمختلف المديريات التعليمية للصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي بداية من شهر مايو الجاري إقبالا كبيرا من قبل الطلاب.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتابع بشكل متواصل تنظيم المراجعات النهائية وإقبال الطلاب عليها بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على تيسير كافة السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة في هذه المراجعات النهائية لتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.



وأوضح المتحدث الرسمي أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التي انطلقت منذ بداية شهر مايو الجاري تأتي في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب ومن بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجاناً لمختلف المراحل الدراسية على موقع الوزارة، فضلا عن تنظيم مجموعات الدعم المدرسية على مدار العام الدراسي بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان لمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي عبر برنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي إم سي"، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية بشكل أكثر تميزا من خلال مجموعة قنوات مدرستنا.





ختام بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية وإعلان النتيجة

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية (كرة طائرة / كرة يد / كرة سلة /كرة قدم) للمراحل الثلاثة بنين وبنات، وذلك فى إطار تنظيم بطولات الجمهورية للمدارس للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



وجاءت نتائج بطولات الألعاب الجماعية للمدارس لكرة اليد بمدرسة الشبان المسلمين ببنها بالقليوبية، وفاز بالمركز الأول فريق محافظة القاهرة (أ)، والمركز الثاني فريق.



بينما جاءت نتائج كرة القدم، بفوز فريق محافظة القاهرة (أ) بالمركز الأول، والمركز الثاني فريق محافظة القاهرة (ب).

وجاءت نتيجة كره السلة، حيث فاز بالمركز الأول فريق محافظة الجيزة (ب)، والمركز الثاني فريق محافظة القاهرة (أ).

بينما جاءت نتيجة الكرة الطائرة المركز الأول فريق محافظة القاهرة (أ)، والمركز الثاني فريق محافظة الجيزة (ب).

وفى نفس السياق، أقيمت بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية (كرة طائرة / كرة يد / كرة سلة /كرة قدم) للمرحلة الثانوية بنات بمركز شباب الجزيرة ومدرسة ليسية الحرية بالنزهة، وبلغ عدد الطالبات المشاركات ٢٠٠٠ طالبة.



وشارك بالبطولة فرق محافظات (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية/ القليوبية / المنوفية / الدقهلية / الشرقية / المنيا /بورسعيد / قنا / الغربية / دمياط).

انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين

أعلنت الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم ، عن انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي من كافة مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي)، وذلك الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٤.



بدأ التسجيل للمسابقة من الثلاثاء الموافق 7/5/2024 حتى يوم الأحد الموافق 2/6/2024، وذلك من خلال الرابط التالي:

‏https://isf.untapinnovate.com/programs/37#block-about



وتتم المنافسة في إطار خمس مجالات هي الطاقة “Energy” وتشمل (الطاقة الفيزيائية “EGPH”، والطاقة الكيميائية “EGCH”)، والبيئة “Environment” وتشمل (الهندسة البيئية “ENEV”،والبيئة وعلوم الأرض “EAEV”)، والروبوتات والآلات الذكية “ROBO”، والأنظمة البرمجية “Systems Software” وتشمل هندسة البرمجيات “SOFT”، والأنظمة المدمجة “EBED”، والذكاء الاصطناعي “AI”.





بدء تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024

أعلنت الوزارة أنه تم بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٩.

وأوضحت الوزارة أن لجان الإدارة ستتسلم تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحان والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢.



كما أشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم مندوبى المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥.





وزير التعليم يكرم طالب ابتكر طاهي شمسي ويوجه بدعم مشروعه

كرّم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى، الطالب يوسف عبد المقصود محمد، بالصف الرابع تخصص فنى تركيب وصيانة طاقة شمسية بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، والذى قام بتصميم وتنفيذ طاهي شمسي، تحت رعاية ودعم وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية بالوزارة، يعتمد على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية.

ويأتي التكريم فى إطار حرص الدكتور رضا حجازي على الاهتمام بالطلاب النابغين والمبتكرين ودعمهم والاستثمار في مواهبهم وتحفيزهم، وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي بما يواكب المعايير الدولية.



وأكد الدكتور رضا حجازي تقدير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للموهوبين ورعايتهم، مشيدًا بالتصميم الذي نفذه الطالب وتجربته الناجحة القابلة للتطبيق العملى والحفاظ على البيئة، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية للطالب، ودعم مشروعه ومتابعته بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال.



وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الترم الثاني 2024

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المميزة للغات، التابعة لإدارة بدر التعليمية؛ وذلك فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

واستهل الوزير جولته داخل المدرسة، التى يؤدى الامتحانات بها عدد ٣٥٥ طالبا وطالبة بالمراحل المختلفة بصفوف النقل، بتفقد لجان امتحان الصف الرابع والصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة الرياضيات.



وتفقد الوزير كذلك لجان امتحانات الصف الأول الإعدادى أثناء تأدية الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية، ولجان الصف الثانى الإعدادى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وعدم وجود أية مشكلات واجهتهم أثناء تأدية الامتحان.



كما تفقد الوزير عددًا من لجان الصف الثانى الثانوى بالمدرسة أثناء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، كما اطمأن أيضا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.



واطمأن الوزير أيضا على على أداء الطلاب للامتحانات، فى إطار من الانضباط، وانتظام اللجان، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.