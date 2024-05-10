المغرب.. وزير الصحة يوجه رسالة هامة لأعضاء بعثة الحج

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في المغرب خالد ايت طالب، بمقر الوزارة، حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية التي ستتكفل بالتغطية الصحية للحجاج المغاربة خلال موسم الحج 1445 هـ - 2024.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة المغربية؛ فتتكون البعثة الصحية المدنية من 82 إطارًا طبياً وتمريضيا وإداريا، يتوزعون بين أعضاء بعثة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (44)، والمصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية (38).

ووجه الوزير أعضاء البعثة الصحية على تسخير الوزارة للموارد البشرية الضرورية وكذا مختلف الوسائل والمعدات الكفيلة بأداء مهام البعثة على أحسن وجه، وتمكينها من العمل بكل تفاني من أجل ضمان رعاية صحية ترقى لانتظارات وتطلعات الحجاج المغاربة.