عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موتى وجرحى.. كتائب القسام تفجر عين نفق في قوة إسرائيلية

ارشيفي
ارشيفي


أعلنت كتائب القسام تفجير عين نفق في قوة اسرائيلية من سلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بالقوة في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت تقارير فلسطينية؛ إلى أن عشرات الفلسطينيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء استشهدوا ، وأصيب آخرون، إضافة إلى عدد من المفقودين، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ217.

وأعلنت الصحة في بيانها امس الخميس، عن ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 34904 شهداء، وأكثر من 78514 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 110 شهداء، و110 إصابات.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

نهائي الكونفدرالية| جوميز يحدد موعد مران الزمالك في المغرب

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات|تفاصيل عاجلة الآن

هؤلاء ضيوف حفل يوم الطبيب المصري السادس والأربعون .. غدا

ما الدودة التي أكلت دماغ مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كيندي؟

مايوه مش فستان .. ملابس نادين الراسي تثير السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

المستقلين الجدد: أداء مصر المنضبط تجاه أحداث غزة دليل حكمة القيادة السياسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق لا يقاوم

أسباب إصابة النساء بتكيسات المبيض 

نشرة المرأة والصحة.. كيف توقف الإسهال؟ وفستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة

هبطان وتعبان .. اعرف علاج الاجهاد الحراري فى الصيف

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-