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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صالون جمال الدين الثقافي يناقش الدور التثقيفي لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي

صدى البلد

عقد أمس الصالون الثقافي للأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق لقاؤه رقم 67 .

و ناقش الدور التثقيفي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والعلاقة بين الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من جانب والثقافة وحق المعرفة الموضوعية من جانب آخر.


وتحدث فيه نخبة من كبار وشباب الصحفيين والإعلاميين، وفي مقدمتهم الأستاذ أسامه سرايا والدكتور جمال الشاعر والأستاذ خالد البرماوي والأستاذ أشرف مفيد والأستاذة إيمان رسلان والأستاذ محمد حبوشة والأستاذ حازم نصر والأستاذ شاكر عبد الفتاح والأستاذ أحمد إبراهيم والأستاذ حمدي المليجي بالإضافة إلى مداخلات اعضاء الصالون من السادة الوزراء السابقين أبوبكر الجندي وسمير رضوان ومحسن النعماني وسعد الجيوشي وأيمن عبد المنعم، ومداخلات العلماء والمثقفين الدكتور عمرو سرحان والدكتور اللواء أحمد عبد الرحيم والدكتور لواء طيار حسن محمد حسن والدكتورة سهير لطفي والدكتور إبراهيم الشربيني والدكتور يسري فكري والدكتور عمرو الفقي والدكتور أنور الفقي والدكتور محمد حجازي والدكتور جاد القاضي والدكتور عصام عبد الصمد والدكتور أشرف البدراوي والدكتورة شذا حماد والمهندس حمدي شحاته.

أكد المشاركون أن الصحافة تعد آلية لانتقال الثقافة والمعرفة ، وأن رسالة الإعلام والصحافة والثقافة هي صناعة الأمل والمستقبل والبهجة.


وأن هناك حاجة اجتماعية ملحة لمهنة الصحافة لأنها "حارسة البوابة" ، مشددين على أن الصحافة لم تنته رغم التحديات التي تواجها ، لافتين إلى أهمية أن تتبارى الصحافة فى إبراز فكرة التنوير والتثقيف،
وأشاروا إلى أهمية بدء البناء الثقافي لأفراد المجتمع من المدرسة في ضوء استراتيجية واضحة وأهداف محددة عن طريق صحافة وإعلام هادفين ، لافتين إلى أن دور الإنسان بات يكمن في إبداع المعرفة لأن الوعي هو عبارة عن المعرفة بالأزمات والكوارث والحد من تأثيرهما.


وحذر المشاركون في الصالون الثقافي  من تداول وتناول المعلومات بلا ضوابط لأن في هذا خطورة على النشء والهوية المصرية المفعمة بالتقاليد والأخلاق .


وقال المشاركون إن المصريين يقضون أغلب وقتهم على المنصات الاجتماعية وأغلبها ليس استخداما اقتصاديا ، موضحين أن "السوشيال ميديا" أحد مكونات الإعلام باتت تستهدف الجميع حتى الأطفال الذين لم يتجاوزوا الخامسة من أعمارهم.

والجدير بالذكر أن صالون جمال الدين الثقافي يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام وعلى مدار 8 سنوات ناقش العديد من الموضوعات الأدبية والاجتماعية والثقافية والوطنية وكذلك الإصدارات الجديدة في جميع المجالات.

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