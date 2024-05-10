حريق ضخم بالعاصمة السورية دمشق .. وتدخل عاجل للسلطات



نجحت فرق الإطفاء السورية في السيطرة على حريق نشب في معمل للفلين والإسفنج ومجمع لمخلفات البلاستيك والكرتون خلف نادي النضال بدمشق حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وفي العراق؛ اندلع حريق ضخم في أحد الأقسام الداخلية للطلاب في حي "رزا" داخل مركز المدينة دهوك العراقية بحسب ما صرح به مصدر أمني من مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحادث أسفر عن اصابة طالبين من سكنة قضاء شيخان حيث تم نقلهما على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب التحقيقات الأولية؛ فتشير المعلومات الى ان سبب الحريق يعود الى انفجار اسطوانة غاز.

كما اندلع حريق "كبير" في سوق القيصرية وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان جراء تماس كهربائي مما أسفر عن احتراق عشرات المحال التجارية وخسائر فادحة تُقدر بمئات ملايين الدنانير