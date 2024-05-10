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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أممي: الآباء والأطفال المذعورون ينتحبون يأسًا من النزوح مجددا في غزة

صدى البلد

لقد وصل الوضع المتردي في غزة إلى مستويات جديدة من اليأس حيث يجبر القصف الإسرائيلي الآلاف على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان. ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، فقد فر حوالي 110,000 شخص من رفح مع تصاعد العنف. ومع ذلك، فإن الواقع قاتم، حيث توصف الظروف المعيشية بأنها فظيعة وغير آمنة داخل الجيب المحاصر.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، تؤكد الأونروا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من المعاناة. أصبحت العملية الإنسانية في غزة على حافة الانهيار، حيث حذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع إذا لم يتم إحياء العمليات على الفور. ويشدد هاميش يونغ، كبير منسقي الطوارئ لدى اليونيسف في غزة، على مدى إلحاح الوضع، مشيراً إلى أن الوضع سوف يتدهور بشكل مستحيل إذا لم يتم اتخاذ إجراء خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وتلجأ معظم العائلات النازحة إلى مناطق مثل خان يونس ودير البلح. ومع ذلك، تفتقر هذه المناطق إلى الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، مما يؤدي إلى تفاقم محنة المدنيين. ويروي السيد يونج مشاهد مروعة للعائلات التي تم اقتلاعها مرة أخرى، حيث تتدفق المركبات المكتظة بالناس والممتلكات خارج مدينة رفح الجنوبية، مما يخلق ازدحامًا على الطرق المؤدية إلى مناطق أكثر أمانًا مثل المواصي.

لا توفر الرحلة إلى المواصي سوى القليل من العزاء حيث تواجه العائلات الواقع المرير المتمثل في عدم كفاية مرافق الصرف الصحي، ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب، والملاجئ المؤقتة. يشارك السيد يونغ القصة المؤلمة لأب غارق في غياب الخيارات القابلة للتطبيق لسلامة عائلته، ويذرف الدموع وهو يروي محنتهم. إن التأثير العاطفي على الأطفال واضح، حيث يلجأون إلى عمال الإغاثة للحصول على التوجيه في مواجهة حالة عدم اليقين.

إن الوضع في غزة لا يعدو كونه كارثة إنسانية، حيث تعاني الأسر من مصاعب لا يمكن تصورها ولا يوجد مكان تلجأ إليه بحثاً عن الأمان. ومع استمرار الصراع، لا يمكن المبالغة في التأكيد على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار، ولا بد من بذل جهود متضافرة للتخفيف من معاناة المدنيين العالقين وسط تبادل إطلاق النار.

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