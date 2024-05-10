سلوى محمد علي عضو لجنة تحكيم بالمهرجان الدولي للفيلم في المغرب

انضمت الفنانة سلوى محمد علي، إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، في المغرب، والذي ستقام دورته الـ12 فى الفترة من 3 إلى 9 يونيو المقبل.

يترأس اللجنة المخرج البلجيكى مانويل بوت وتضم أيضًا الأستاذة الجامعية سناء غواتى من المغرب، والكاتب والمخرج رحمتو كيتا من النيجر، والمخرج مايكل رايبورن من زيمبابوى.

تحمل الدورة الـ12 للمهرجان الدولي للفلم بالمغرب شعار “الداخلة بوابة أفريقيا”، وتنظمه جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية.

ويطمح المهرجان في تأكيد هويته الأفريقية ببرنامج ثقافي وسينمائي غني، يعتمد على أفلام أنتجها وأبدعها فنانون أفارقة، تعكس حيوية القارة وأصالتها، سواء في جزئها الجنوب صحراوي أو في جزئها العربي، ويهدف أيضا إلى تعزيز الحوار الإبداعي الذي يهم أيضًا الممثلين السينمائيين من خارج القارة، كما يتضح من اختيار الأفلام لهذه الدورة.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وداعاً جوليا إخراج محمد كردفاني من السودان، شبح بوكو حرام إخراج سيريل راينجو من الكاميرون، أنا الكابتن إخراج ماتيو جاروني من إيطاليا، متى ستكون أفريقيا إخراج ديفيد بيير فيلا من الكونغو برازافيل، مامي واتا إخراج جي إس أوباسي من نيجيريا، عماكور إخراج أحمد الخضري من الكويت، ثلاثة إخراج نايلة الخاجة من الإمارات العربية المتحدة، وكأس الصداقة إخراج نوفل براوي من المغرب.

بينما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة الأعمال التالية: الإرث – حسين حجازي – لبنان، لوبي، إيكوسيمبا – كومبوكا مايني – جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت الصمت - مازيجنا باروس – السنغال، مرسل من الله - أمينة ماماني – النيجر، البنجري - موسى ناصر الكندي – عمان، مفقودة السيدة - مينا يسري – مصر، ملكة جمال السيلفي - نعيمة زياني – المغرب، صالون تصفيف الشعر - فاطمة وردي – السودان.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من المخرج المغربي عادل فاضلي رئيسًا، والمخرجة الكاميرونية ماري نويل نيبا، والمصور السينمائي أمين مسادي من تونس، والصحفية المغربية ليلى اللاب، والمخرجة ورئيسة التحرير كاثرين مانتيون من فرنسا.