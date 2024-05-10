بعد صلاة الجمعة.. حريق هائل يلتهم محلا للموبيليا في 6 أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق هائل اندلع داخل محل موبيليا بالحي السادس في مدينة ٦ اكتوبر، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى السماء نتيجة سرعة اشتعال النيران بسبب الاخشاب في المحل وامتدادها الاشجار بالخارج.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في محل بالحي السادس بمدينة ٦ اكتوبر، دفعت قوات الحماية المدنية ب ٣ سيارات للسيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص المبدئي نشوب الحريق في محل موبيليا اثر حدوث ماس كهربائي عقب صلاة الجمعة ولم يسفر الحريق عن اصابات او خسائر بشرية ونجحت قوات الاطفاء في محاصرة النيران واخمادها.

وتحرر المحضر اللازم واحيل الى النيابة العامة للتحقيق.

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