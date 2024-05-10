عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور الوزراء والسياسيين ورجال الأعمال.. الاتحاد الأوروبي يحتفل بالقاهرة بمرور 20 عامًا على تأسيسه

صدى البلد

نظم الاتحاد الأوروبي احتفالية بالقاهرة بعنوان "يوم أوروبا" بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه، وذلك بحضور السفير 
كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ومشاركة مجموعة من الوزراء ورجال السياسة والسلك الدبلوماسي والمستثمرين ورجال الأعمال.

وشهدت الاحتفالية التأكيد على عمق العلاقات المصرية الأوروبية في ظل الروابط التاريخية التي تربط بين الطرفين، وأن مصر ستظل الشريك الأهم لأوروبا سياسيًا واقتصاديًا.

وشارك في الاحتفالية الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ونيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وطارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية رئيس مجموعة الجيوشي للصلب والسفير عبد الرحمن الدهاس نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في مصر واللواء طارق مهدي وزير الإعلام الأسبق وعدد كبير من المسئولين.

IMG-20240510-WA0101
IMG-20240510-WA0101
IMG-20240510-WA0099
IMG-20240510-WA0099
IMG-20240510-WA0100
IMG-20240510-WA0100
IMG-20240510-WA0097
IMG-20240510-WA0097
IMG-20240510-WA0098
IMG-20240510-WA0098

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

أجمل دعاء ليوم الجمعة.. صل على سيدنا النبي

نهائي الكونفدرالية| جوميز يحدد موعد مران الزمالك في المغرب

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات|تفاصيل عاجلة الآن

هؤلاء ضيوف حفل يوم الطبيب المصري السادس والأربعون .. غدا

ما الدودة التي أكلت دماغ مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كيندي؟

مايوه مش فستان .. ملابس نادين الراسي تثير السوشيال ميديا بهذه الإطلالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه مش فستان .. ملابس نادين الراسي تثير السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق لا يقاوم

أسباب إصابة النساء بتكيسات المبيض 

نشرة المرأة والصحة.. كيف توقف الإسهال؟ وفستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-