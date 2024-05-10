بحضور الوزراء والسياسيين ورجال الأعمال.. الاتحاد الأوروبي يحتفل بالقاهرة بمرور 20 عامًا على تأسيسه

نظم الاتحاد الأوروبي احتفالية بالقاهرة بعنوان "يوم أوروبا" بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه، وذلك بحضور السفير

كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ومشاركة مجموعة من الوزراء ورجال السياسة والسلك الدبلوماسي والمستثمرين ورجال الأعمال.

وشهدت الاحتفالية التأكيد على عمق العلاقات المصرية الأوروبية في ظل الروابط التاريخية التي تربط بين الطرفين، وأن مصر ستظل الشريك الأهم لأوروبا سياسيًا واقتصاديًا.

وشارك في الاحتفالية الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ونيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وطارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية رئيس مجموعة الجيوشي للصلب والسفير عبد الرحمن الدهاس نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في مصر واللواء طارق مهدي وزير الإعلام الأسبق وعدد كبير من المسئولين.

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