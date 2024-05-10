هؤلاء ضيوف حفل يوم الطبيب المصري السادس والأربعون .. غدا

تنظم نقابة الأطباء حفل يوم الطبيب السادس والأربعون، بدار الحكمة غدا السبت الموافق 11 مايو 2024 الساعة 11 صباحا، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

يقام الحفل بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء بحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، وحسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.

من المقرر أن يتم خلال الحفل تكريم عدد من النقباء السابقين، وتكريم الرواد والأطباء المثاليين، وتكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات.

وتحتفل نقابة أطباء مصر بيوم الطبيب، كل عام تزامنا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827.