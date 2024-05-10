تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية

يُعقد في الحادية عشرة صباح غداً السبت بتوقيت المغرب الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كلاً من عمرو أبو العز المدير الإداري للزمالك وسعد عابدين إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

وسيتم خلال الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور الإدارية والجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

كانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا