إيفرتون يسحب الاستئناف ضد عقوبة خصم نقطتين من رصيده

قام نادي إيفرتون، اليوم الجمعة، بسحب استئنافه ضد عقوبة خصم نقطتين من رصيده لانتهاكه القواعد المالية للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرّض إيفرتون للعقوبة بعد أن وجدت لجنة مستقلة أنه انتهك لوائح الربح والاستدامة لفترة 3 سنوات حتى 2022-2023.

وأنفق إيفرتون 20.7 مليون دولار أمريكي أكثر من المبلغ المسموح به خلال تلك الفترة.

لكنه بعد أن تأكد بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، قرر إسقاط استئنافه.

وجاء في بيان النادي: "سحب إيفرتون لكرة القدم استئنافه ضد قرار اللجنة المستقلة للدوري الإنجليزي الممتاز بفرض خصم نقطتين على النادي بسبب خرق قواعد الربحية والاستدامة في الدوري للفترة المحاسبية المنتهية في حزيران/يونيو 2023".

وتابع: "جلسة الاستماع، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الشهر، لن تعقد الآن، وسيختتم النادي موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 مع بقاء خصم النقطتين ساريًا".

وحُددت جلسة الاستئناف الأسبوع المقبل، وكان من المقرر صدور الحكم قبل المباراة الأخيرة للموسم أمام آرسنال في 19 من الشهر الحالي.

وتراجع إيفرتون الى المراكز المهددة بالهبوط بعد خصم 10 نقاط أخرى من رصيده في وقت سابق من الموسم، قبل أن يتم تخفيضها إلى 6 في فبراير عقب استئنافه على القرار بعد أن تبين للجنة أن النادي تخطى حجم الخسائر المسموح بها بحسب قوانين الدوري.