كلوب يعلق على رحيل نجم ليفربول إلى برشلونة .. من هو؟

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن التكهنات المثارة في الأيام الماضية بشأن لاعبه داروين نونيز وارتباطه بالانتقال إلى برشلونة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة أستون فيلا "لا تكهنات، ويبدو أن الأمر مثار خارجيا فقط، ولست متداخلا في الموضوع".

وأضاف "بالتأكيد نونيز ليس سعيدا بإهدار الفرص أمام مرمى المنافسين، لقد واجه سوء حظ في الكثير من المواقف، وفعل كل شيء بشكل صحيح، ولكن الكرة لا تدخل المرمى".

ونوه "هذا هو الحال ولا بديل سوى تجاوز الأمر".

وكان نونيز قد عزز من أنباء رحيله عن ليفربول، بمسح صوره بقميص الفريق من على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أنباء عديدة زعمت أنه بصدد الانتقال إلى برشلونة.

وكان نونيز (24 عاما) قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2022 قادما من بنفيكا البرتغالي، ويرتبط بعقد مع الريدز حتى 2028.