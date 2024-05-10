عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب حزب المؤتمر يشارك فى دورة عن تجربة تطوير الزراعة ومكافحة الفقر فى الصين

شباب حزب المؤتمر
شباب حزب المؤتمر

توجه وفد من حزب المؤتمر الي جمهورية الصين الشعبية،  وذلك في إطار التعاون الحزبى بين حزب المؤتمر و بين جمهورية الصين وذلك لإتاحة الفرصة لكوادر الحزب الشبابية لحضور دورة فى مدينة بكين تضم ٢٥ حزب على مستوى العالم عن تجربة ( تطوير الزراعة ومكافحة الفقر فى الصين ) وذلك في الفترة من ٩ إلى ٢٢ مايو.

 شارك  وفد حزب المؤتمر في اليوم الأول  بمحاضرة تعريف شامل عن دولة الصين من سان زاهو مسئول وزارة الثقافة بالحكومة

 

وأكد أعضاء وفد حزب المؤتمر، على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين، باعتبارها تجمع حضارتين عريقتين، وشهدت تطورات مستمرة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، مؤكدين على أن القيادة السياسية المصرية حريصة دائما على إقامة علاقات مصرية قوية مع جميع دول العالم .


ويضم وفد حزب المؤتمر النائب محمد طلبه عضو مجلس النواب ورئيس الوفد ، وأحمد عصام نائب رئيس الحزب واسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب ،وخالد مرشد ،أمين تنظيم اتحاد الشباب ونشوي الوحيلي عضو أمانة المرأه، محمد عبدالرسول عضو لجنه الصحة بالحزب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

موضوعات متعلقة

حزب العدل: الصعيد يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

برلماني: توسيع الربط الكهربائي بين مصر والأردن ينعكس على العلاقات الاقتصادية

زراعة الشيوخ: توفير احتياجات مشروع مستقبل مصر يحقق الأمن الغذائي

حماة وطن: الاعتداء الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يتطلب وحدة الصف المصري

حزب المؤتمر: القطاع الزراعي عمود أساسي لبناء الدولة ودعم الاقتصاد الوطني

برلماني: مصر حاضرة في المشهد الفلسطيني بقوة وجهودها متواصلة

برلمانية: اعتداءات إسرائيل على معابر إدخال المساعدات كشف للعالم رغبتها فى استمرار الحرب

برلماني: انعقاد الجمعية العامة للتحالف الوطني بداية حقيقية لكيان أهلى تنموي كبير

ترشيحاتنا

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة

إغلاق المنافذ وقطع الإمدادات.. القاهرة الأخبارية ترصد التفاصيل من أمام معبر رفح

هل الموت في شهر ذي القعدة من حسن الخاتمة؟.. أسراره وفضله

100 مليار دولار | طفرة في قطاع النقل بمصر .. إيه الموضوع؟

مصر للألومنيوم تصل إلى الطاقة التصميمية القصوى في التشغيل ومعدلات الأداء.. تفاصيل

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تخطف الأنظار بفستان كاجوال| شاهد

احترس .. لو بتاكل هذه الأطعمة كل يوم فأنت مهدد بالنقرس

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الشيبسي زي بتاع المصانع

لتزويد المطعم بالعسل الطازج.. فندق فاخر في أبوظبي يبني منحلا

فيديو

الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-