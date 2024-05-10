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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نساء ينظمن اعتصامًا صامتًا في القدس للمطالبة بالسلام ووقف الحرب في غزة

صدى البلد

في عرض قوي للتضامن والدعوة للسلام، تجمعت عشرات النساء في ساحة تساحال بالقدس الشرقية يوم الجمعة في اعتصام صامت، مطالبات الحكومة الإسرائيلية بوقف الأعمال العدائية في غزة وإنهاء الحرب المستمرة.

وحملت هؤلاء النساء، اللاتي ارتدين ملابس بيضاء، لافتات تحمل رسائل "الإنسانية"، و"السلام"، و"الرحمة"، إلى جانب نداءات مؤثرة من أجل "وقف إراقة الدماء". إن احتجاجهم السلمي بمثابة تذكير صارخ بالتكلفة البشرية للصراع والحاجة الملحة لوقف العنف.

أعربت عميت، وهي عضوة في منظمة اعتصام النساء من أجل السلام، عن مهمة المجموعة المتمثلة في تحدي الخطاب السائد في إسرائيل، والذي يعتقدون أنه أدى إلى استمرار العنف الشديد والنزعة العسكرية. وقال أميت: "نحن ندعو إلى طريق السلام والتعايش"، مسلطًا الضوء على التزام المجموعة بتعزيز الحوار والمصالحة وسط التوترات العميقة الجذور.

وشددت لينا، وهي مشاركة أخرى في الاعتصام، على الحقوق الأساسية التي يتقاسمها جميع البشر وشددت على أهمية إعطاء الأولوية للسلام في خضم الأعمال العدائية المتصاعدة. وأكدت لينا أن "السلام يمكن تحقيقه، ووقف إراقة الدماء أمر ضروري"، مرددة مشاعر الكثيرين الذين يرفضون الاستسلام لليأس وسط الصراع.

يأتي الاعتصام في مرحلة حرجة حيث تواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة بشأن عملياتها العسكرية في غزة، خاصة بعد تعهداتها بدخول المدينة الجنوبية ومواجهة قوات حماس. وقد أثيرت مخاوف بشأن العواقب الإنسانية المحتملة لمثل هذه الأعمال، مع مخاوف من أنها قد تعطل جهود الإغاثة الهشة وتؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين في غزة.

وفي خضم المعارضة المتزايدة للحرب، تقوم الحركات المناهضة للحرب ودعاة السلام وأسر الرهائن بالتعبئة في جميع أنحاء البلاد، وتنظيم احتجاجات في مدن مثل القدس وتل أبيب للتعبير عن معارضتهم. إن الدعوة الجماعية للسلام يتردد صداها في مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، مما يؤكد الرغبة الواسعة النطاق في إنهاء دائرة العنف وتجديد الالتزام بالحوار والمصالحة.

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