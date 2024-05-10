الإعلام الحكومي بغزة يطالب مجلس الأمن بتدخل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف ان جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المطالبات الدولية ويصّعد عدوانه في مختلف محافظات قطاع غزة.

وقال معروف في تصريحات له "تشهد جميع محافظات قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تصعيدا واضحا للعدوان من قبل جيش الاحتلال، أبرزها في رفح مع استمرار توغل آليات جيش الاحتلال شرق المحافظة، مرورا بخانيونس التي توغلت قوات الاحتلال في مناطقها الشرقية، وكذلك الوسطى في مناطق شمال النصيرات والمغرافة، وصولا لحي الزيتون بمدينة غزة الذي يشهد توغلا عسكريا منذ يومين، وأيضا الأطراف الشمالية لمدينتي بيت لاهيا وبيت حانون.

واضاف “يأتي هذا التصعيد للعدوان في وقت تتسرب فيه الأنباء عن إقرار قيادة العدو توسيع العمليات العدوانية في رفح، ويتزامن مع تحذيرات صدرت ولازالت من كافة دول العالم، محذرة من خطورة الإقدام على أي عدوان في رفح وتداعيات ذلك على الواقع الإنساني الكارثي بالقطاع”.

وتابع: “لم يأبه الاحتلال بكل هذه الأصوات وضرب بعرض الحائط كافة هذه التحذيرات، وقام بتوسيع عدوانه ليطال جميع محافظات قطاع غزة، كما لم يقم بفتح أي من معبري كرم آبو سالم أو رفح كما أدعى سابقا، وكما أعلنت عن ذلك الإدارة الأمريكية” .

واردف: “نحذر من مغبة تواصل جرائم الاحتلال وتصعيده الخطير بالتوغلات في المناطق المختلفة، وزيادة وتيرة القصف للمنازل المأهولة وإلحاق الدمار بالمنشآت الخدماتية والمرافق العامة” .

واتم: “ نطالب بتدخل عاجل وتبني مجلس الامن لقرار يوقف العدوان ويضمن ادخال المساعدات والاحتياجات اللازمة للمواطنين، وللقطاعات الخدماتية المختلفة وفي مقدمتها وزارة الصحة والبلديات والدفاع المدني” .