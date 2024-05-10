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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشروع إماراتي .. الأمم المتحدة تدرس العضوية الكاملة لفلسطين

صدى البلد

يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، مع حصول الاقتراح على دعم واسع النطاق من الدول الأعضاء.  

قدم محمد أبو شهاب، ممثل الأمم المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، القرار، مؤكداً على أهميته في دفع حل الدولتين وإعلاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال أبو شهاب إن "منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيبعث برسالة دعم لحل الدولتين"، مؤكدا على دور القرار في تأكيد التزام المجتمع الدولي بالعدالة والمساواة.

وحث أبو شهاب الدول الأعضاء على التصويت لصالح القرار، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يشير إلى رفض المعايير المزدوجة واتخاذ موقف حازم في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.  

ويحظى مشروع القرار، الذي تم تقديمه لأول مرة في 18 إبريل، بدعم واسع النطاق داخل الأمم المتحدة، مما يعكس الإجماع العالمي على ضرورة معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده.

غير أن القرار يواجه عقبة كبيرة حيث تعهدت الولايات المتحدة، الصوت المعارض الوحيد في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.  وعلى الرغم من هذه المعارضة، فإن أنصار القرار ما زالوا ثابتين في دعوتهم للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين، معتبرين إياه خطوة حاسمة نحو تحقيق حل عادل ودائم للصراع.

وبينما يتصارع المجتمع الدولي مع تعقيدات القضية الإسرائيلية الفلسطينية، فإن مداولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين تشكل لحظة محورية في تشكيل مسار جهود السلام في المنطقة.  ولن تؤثر نتيجة التصويت على مستقبل وضع فلسطين داخل الأمم المتحدة فحسب، بل ستحمل أيضا آثارا عميقة على السعي الأوسع لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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