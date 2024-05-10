حزب الله يستهدف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت ‌ موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية افادت بأنه تم إطلاق رشقات صاروخية من لبنان تجاه الأراضي المحتلة في القطاع الغربي.

وأشار المصدر ذاته الي ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أطراف بلدة زبقين في جنوب لبنان.

وفلسطينيا؛ اعلنت كتائب القسام قنصها ضابطًا صهيونيًا جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وأصبناه إصابة مباشرة

وذكرت سرايا القدس قائلة : نزف الشهيد المجاهد محمد قاسم السمنة (40 عام) "أبو يزن" من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية، والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي.