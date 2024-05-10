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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطاب مؤثر لـ المبعوث الفلسطيني بعد تداول قرار عضوية دولته بالأمم المتحدة

صدى البلد

ألقى رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، خطابا مؤثرا أمام الهيئة الدولية أثناء تداولها قرارا بشأن العضوية الكاملة لفلسطين.

على خلفية الصراع المستمر والأزمة الإنسانية، أكد منصور على الخسارة العميقة والصدمة التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأعرب منصور عن أسفه قائلاً: "أقف أمامكم بينما تستمر الحياة في الانهيار في قطاع غزة"، مستشهداً بإحصائيات مذهلة عن الضحايا والتشريد والدمار.  وأكد أن حجم المعاناة يتحدى التعبير عنه بالكلمات وحدها، مما يسلط الضوء على الخسائر الفادحة التي لحقت بالمجتمعات الفلسطينية.

وأدان منصور الوضع الإنساني المتردي في غزة، حيث انتشرت المجاعة الجماعية، مما أدى إلى تفاقم محنة السكان الأكثر ضعفا.  وألقى اللوم بشكل مباشر على الحكومة الإسرائيلية، واتهمها بتعمد عرقلة المساعدات وتفاقم معاناة الفلسطينيين.

وأعلن منصور أن "إسرائيل أغلقت المعابر بدلاً من فتحها"، مشيراً إلى الإجراءات المتعمدة المتخذة لتقييد وصول المساعدات الإنسانية وتفاقم الأزمة.  وأدان الهجمات الإسرائيلية على قوافل المساعدات الإنسانية والاستيلاء على نقاط العبور الفلسطينية، متهما الحكومة بالتواطؤ في إدامة معاناة المدنيين الفلسطينيين.

يعكس نداء منصور الحماسي أمام الأمم المتحدة الحاجة الملحة للتدخل الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم حقوق الفلسطينيين.  وبينما يدرس مجلس الأمن العضوية الكاملة لفلسطين، فإن شهادة منصور بمثابة تذكير صارخ بالتكلفة الإنسانية للصراع وضرورة العمل من أجل تخفيف معاناة أولئك الذين وقعوا في مرمى النيران.

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