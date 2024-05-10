طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتوعية بنظافة الأيدي

تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بنظافة الأيدي

Hand Hygiene Awareness Day

نظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع رابطة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالقاهرة الاحتفالية الثانية باليوم العالمي للتوعية بنظافة الأيدي

Hand Hygiene Awareness Day

تناولت الإحتفالية مناقشة لعدد من الموضوعات الهامة منها أهمية نظافة الأيدي في منع انتشار العدوى والتحديات المتوقعة في تطبيق هذا الإجراء الحيوي بمشاركة نخبة متحدثين من اساتذة الميكروبيولوجى واستشاريين مكافحة العدوى من كليات الطب.

بالإضافة إلى عرض قصة نجاح مشروع تحسين مركز الرعاية الصحية في مدينة بدر والتي قدمتها د. ريهام حسن أحد خريجي دبلومة مكافحة العدوى الممنوحة من قسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة عام 2023.

وتضمنت فعاليات الإحتفالية عرض مجموعتين من طلبة كلية طب عين شمس عروضاً تلخص تجاربهم التدريبية داخل قسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة في تعلم الطرق المثلى لنظافة الأيدي وتقييم كفاءة الطرق بعد إجرائها باستخدام الاختبارات المعملية وقد تم تدريبهم على يد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في القسم ومجموعة من زملائهم الذين خاضوا التدريب العام الماضي للتأكيد على أهمية تطبيق التعلم من خلال إستراتيجية تدريس الأقران باعتباره أحد معايير جودة التعليم الطبي.

و اختتمت الإحتفالية بعرض لأهم توصيات اليوم العلمي ومنها أن ممارسة نظافة الأيدي وسيلة بسيطة وفعالة لمنع ومكافحة العدوى المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية. كما أنها مسؤولية مشتركة يستفيد منها الأطباء والمرضى والمجتمع بأكمله.

وأشارت لإيجابيات التعليم المدمج والذى يحسن من جودة العملية التعليمية سواء كان وجهاً لوجه أو أونلاين عبر الإنترنت باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة، مع تقليل السلبيات لكل منهما ويوفر مرونة وتجارب تعلم شخصية وفرص للتعاون والتفاعل بشكل أفضل.



وشهدت الإحتفالية مشاركة كبيرة لقرابة ٨٠ عضو من مختلف الفئات من اساتذة الميكروبيولوجى واستشاريي مكافحة العدوى من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب جامعة عين شمس وكليات أخرى في تخصصات الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ، وممارسى مكافحة العدوى من رؤساء أقسام و استشاريون و أخصائيون ومنسقون من عدة جهات مثل مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، وامانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى أطباء بشريين من عدة تخصصات وأطباء الأسنان واخصائيي التمريض ومتخصصي المعامل من المعامل المركزية الخاصة بالقوات المسلحة وقطاع الخدمات الشطبية في وزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الطبية وعدد من طلبة كلية الطب مما أضاف إثراء و تكامل بين التخصصات.