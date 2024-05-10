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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمام المرآة.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة فاتنة

ريم مصطفي
ريم مصطفي

اعتادت الفنانة ريم مصطفى على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت ريم مصطفى بإطلالة جريئة امام المرآة وهي تستعرض جمالها وانوثتها، حيث ترتدي فستان مكشوف اسود اللون؛ مما أبرز أنوثتها، واعتمدت مكياج ناعما أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٩_١٨٠٩٣٤
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٩_١٨٠٩٣٤


وتنتظر ريم مصطفى عرض فيلمها الجديد "اهل الكهف" والذي تجسد فيه شخصية جارية، حيث تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مساراً آخر ضمن أحداث فيلمها الجديد "أهل الكهف" المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2024، وأصبح الفيلم جاهزاً للعرض وبدأ القائمون عليه في عمليات الدعاية بطرح البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف في فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف وأكرم حسنى ومى عمر ومصطفى خاطر وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

آخر أعمال ريم مصطفى

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضي مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الإتربي وآخرين.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٩_١٨٠٩٣٤
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٩_١٨٠٩٣٤

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